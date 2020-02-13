...BITTER COLD REMAINS...
.WIND CHILL VALUES REMAIN IN THE 20 TO 30 BELOW ZERO RANGE WEST OF
THE MISSISSIPPI RIVER AND WILL DO SO THROUGH FRIDAY MORNING.
THEREFORE, THE WIND CHILL ADVISORY HAS BEEN EXTENDED FOR THESE
AREAS. AVOID BEING OUTSIDE FOR LONG PERIODS OF TIME. IF YOU ARE
OUTSIDE, BE SURE TO DRESS IN LAYERS AND COVER EXPOSED SKIN.
...WIND CHILL ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 10 AM CST FRIDAY...
* WHAT...VERY COLD WIND CHILLS. WIND CHILLS AS LOW AS 35 BELOW
ZERO.
* WHERE...PORTIONS OF NORTH CENTRAL AND NORTHEAST IOWA AND
SOUTHEAST MINNESOTA.
* WHEN...UNTIL 10 AM CST FRIDAY.
* IMPACTS...THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE
FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE CAUTION WHILE TRAVELING OUTSIDE. WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A
HAT, AND GLOVES.
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