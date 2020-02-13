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On Friday at 1 p.m., the Oelwein School Board will open asbestos abatement and removal bits for Harlan Elementary publicly in the Central Office board room.

The School Board meeting scheduled for Monday is being moved to Tuesday, Feb. 18 at 7 p.m. to ensure a quorum.

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