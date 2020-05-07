...FREEZE WATCH IN EFFECT FROM LATE FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY
MORNING...
* WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES IN THE 20S TO LOWER 30S
POSSIBLE.
* WHERE...IN WISCONSIN, CRAWFORD AND GRANT COUNTIES. IN IOWA,
MITCHELL, HOWARD, WINNESHIEK, ALLAMAKEE, FLOYD, CHICKASAW,
FAYETTE AND CLAYTON COUNTIES.
* WHEN...FROM LATE FRIDAY NIGHT THROUGH SATURDAY MORNING.
* IMPACTS...FROST AND FREEZE CONDITIONS COULD KILL CROPS, OTHER
SENSITIVE VEGETATION AND POSSIBLY DAMAGE UNPROTECTED OUTDOOR
PLUMBING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE STEPS NOW TO PROTECT TENDER PLANTS FROM THE COLD. TO PREVENT
FREEZING AND POSSIBLE BURSTING OF OUTDOOR WATER PIPES THEY SHOULD
BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO DRIP SLOWLY. THOSE THAT HAVE
IN-GROUND SPRINKLER SYSTEMS SHOULD DRAIN THEM AND COVER ABOVE-
GROUND PIPES TO PROTECT THEM FROM FREEZING
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