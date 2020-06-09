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Last week, Iowans voted in record numbers for a June primary.

In most elections, about 40 percent of Iowans choose to vote by absentee ballot.

In this election, understandably, the vast majority cast their votes by absentee ballot.

There are those saying that unless the federal government mandates states adopt a whole new centralized, non-optional vote by mail system before November, Americans will not be able to vote from home.

Iowa’s successful primary election shows that the absentee ballot system already in place run by our county auditors is up to the task.

Every Iowan who wants to vote absentee in November can do so, and those who want to vote in person, can also do so safely.

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