...SNOW INCREASING WITH SLIPPERY TRAVEL DEVELOPING...
.A BAND OF MODERATE TO HEAVY SNOW ACROSS NORTHEAST IOWA AND
SOUTHEAST MINNESOTA WILL MOVE INTO WESTERN WISCONSIN THROUGH THE
REMAINDER OF THIS AFTERNOON. SNOWFALL RATES MAY REACH AN INCH PER
HOUR WITH VISIBILITY REDUCED TO UNDER ONE QUARTER MILE AT TIMES.
ROADS QUICKLY WILL BECOME SNOW COVERED AND TRAVEL HAZARDOUS WITH
THE ONSET OF THE SNOW.
A LIGHT WINTRY MIX WILL OCCUR BEHIND THE INITIAL BAND OF SNOW THIS
EVENING AND TONIGHT, WITH LIGHT SNOW AND ICE ACCUMULATIONS
POSSIBLE. AS THE STORM DEPARTS THE REGION ON SATURDAY, STRONG
NORTHWEST WINDS WILL PRODUCE AREAS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW,
ESPECIALLY ACROSS NORTHEAST IOWA AND SOUTHEAST MINNESOTA ALONG
WITH THE HIGHER TERRAIN LOCATIONS OF WESTERN WISCONSIN. RAPIDLY
COOLING TEMPERATURES WILL ALSO CAUSE WET ROADS TO FREEZE DURING
THE DAY.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
SATURDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW THIS AFTERNOON CHANGING TO A LIGHT WINTRY MIX
OVERNIGHT AND THEN LIGHT SNOW SATURDAY. ADDITIONAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 3 TO 5 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF UP TO
ONE TENTH OF AN INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHEAST IOWA AND SOUTHEAST MINNESOTA.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS WILL IMPACT THE FRIDAY EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
&&