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The political climate in our America is certainly becoming a very complicated mess. The personal jabs from both sides makes it hard to decide the civility of the candidates.

We as world citizens need to weigh a lot of factors — Climate change, chemical pollution, easing of environmental regulations for profits to help make America great again.

Political lies and tricks to stay in office or gain office are wrong. Unemployment is low and the stock market is good, so some say we should stay the course, even back by some of the religious groups.

I’m not a theologian, but I do remember one phrase: Matthew 8:36, “For what shall it profit a man, if he gain the whole world and lose his own soul.”

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