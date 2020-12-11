...RAIN CHANGING TO ACCUMULATING SNOW INTO THE EVENING...
.RAIN WILL CONTINUE TO CHANGE OVER TO SNOW ACROSS PORTIONS OF
NORTHEAST IOWA AND SOUTHWEST WISCONSIN LATE THIS AFTERNOON INTO
EARLY EVENING. ACCUMULATING SNOW WILL THEN CONTINUE OVERNIGHT,
FALLING HEAVIEST AFTER MIDNIGHT THROUGH SATURDAY MORNING BEFORE
TAPERING OFF SATURDAY AFTERNOON. THE SNOW WILL BE OF THE WET,
HEAVY VARIETY, SO TAKE FREQUENT BREAKS WHEN SHOVELING IT.
STRENGTHENING NORTHERLY WINDS WILL GUST 30 TO 35 MPH LATE TONIGHT
INTO SATURDAY MORNING BEFORE SLOWLY DIMINISHING IN THE AFTERNOON.
THIS MAY RESULT IN PATCHY BLOWING AND DRIFTING SNOW.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
SATURDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES
WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE ON RIDGE TOPS AND IN HIGHER
TERRAIN. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH LATE TONIGHT THROUGH
SATURDAY MORNING.
* WHERE...IN WISCONSIN, GRANT COUNTY. IN IOWA, CLAYTON AND
FAYETTE COUNTIES.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
* ADDITIONAL DETAILS...THE SNOW WILL BE WET AND HEAVY SO TAKE
FREQUENT BREAKS WHEN SHOVELING IT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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