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Santa is coming to town in Hazleton on Friday, Dec. 18 and Monday, Dec. 21 at 5:30 p.m. each day, with the help of the Hazleton Fire Department.

Kids are invited to watch from your windows or come outside to see him as he drives past your house.

Due to social distancing, Santa will not be able to stop, but will wave to all the kids.

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