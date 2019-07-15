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Tuesday, July 16

WAPSIE VALLEY baseball district semifinals against MFL Mar-Mac at Calmar, 5 p.m.

OELWEIN baseball district semifinals against NORTH FAYETTE VALLEY in Cascade, 5 p.m.

JESUP baseball district semifinal at North Linn, 7 p.m.

INDEPENDENCE softball hosts regional final against Iowa City Liberty, 7 p.m.

Friday, July 20

INDEPENDENCE baseball district semifinals against West Delaware at DeWitt, 5 p.m.

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