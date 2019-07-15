...DANGEROUS HEAT POSSIBLE LATE WEEK...
.HEAT AND HUMIDITY WILL BUILD OVER THE REGION, POSSIBLY REACHING
DANGEROUS LEVELS THURSDAY INTO THE WEEKEND. CONFIDENCE IS GROWING
THAT AFTERNOON HEAT INDICES DURING THE PERIOD WILL BE IN THE 100
TO 110 RANGE.
EXPOSURE TO THIS LEVEL OF HEAT FOR MANY DAYS IS PARTICULARLY
DANGEROUS FOR THE ELDERLY, PETS, AND VERY YOUNG. MONITOR FUTURE
FORECASTS FOR LATER IN THE WEEK, ESPECIALLY IF YOU HAVE OUTDOOR
PLANS.
...EXCESSIVE HEAT WATCH IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH
SATURDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LA CROSSE HAS ISSUED AN EXCESSIVE
HEAT WATCH, WHICH IS IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH
SATURDAY EVENING.
* TEMPERATURE...AFTERNOON TEMPERATURES OF 95 TO 100 ARE POSSIBLE,
WITH AFTERNOON HEAT INDICES TOPPING OFF IN THE 105 TO 110
DEGREE RANGE.
* IMPACTS...THIS POTENTIALLY DANGEROUS AND PROLONGED HEAT CAN
CAUSE HEAT ILLNESSES, ESPECIALLY IN THE ELDERLY, VERY YOUNG, AND
PETS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WATCH MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF HOT
TEMPERATURES IS EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND
HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN
WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS...STAY
IN AN AIR-CONDITIONED ROOM...STAY OUT OF THE SUN...AND CHECK UP
ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
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