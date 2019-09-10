...FLASH FLOODING POTENTIAL INTO TONIGHT...
.THUNDERSTORMS WILL MOVE NORTHWARD THROUGH THE AREA THIS MORNING
WITH ANOTHER ROUND OF STORMS EXPECTED THIS AFTERNOON INTO TONIGHT.
WITH RECENT HEAVY RAINFALL AND MOST SOILS, THESE STORMS WILL BE
CAPABLE OF VERY HEAVY RAINFALL WITH RAPID RUNOFF AND THE
POTENTIAL FOR SOME FLASH FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN LA CROSSE HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF NORTHEAST IOWA, SOUTHEAST
MINNESOTA, AND SOUTHWEST WISCONSIN, INCLUDING THE FOLLOWING
AREAS, IN IOWA, ALLAMAKEE, CHICKASAW, CLAYTON, FAYETTE, FLOYD,
HOWARD, MITCHELL, AND WINNESHIEK. IN SOUTHEAST MINNESOTA, DODGE,
FILLMORE, HOUSTON, MOWER, OLMSTED, WABASHA, AND WINONA. IN
WISCONSIN, BUFFALO, CRAWFORD, GRANT, LA CROSSE, RICHLAND,
TREMPEALEAU, AND VERNON.
* THROUGH LATE TONIGHT
* HEAVY RAINFALL FROM THUNDERSTORMS WITH THE POTENTIAL FOR RAINFALL
RATES OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR.
* BE PREPARED FOR RAPIDLY RISING WATER LEVELS AND POSSIBLE
FLOODING IF YOU ARE NEAR A RIVER, STREAM, OR LOW LYING AREA.
BE READY TO MOVE TO HIGHER GROUND IF HEAVY RAIN DEVELOPS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&