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Team Standings

1) CJ’s Trophies & More 14-4

2) Community Bank 14-4

3) LeRoys – Aurora 9-9

4) Horkheimer Homes 7-11

5) NE Iowa Auto Sales 4-14

6) Scheel’s Lawn Care 4-14

Individual Game Highs

1) Dennis Eikenberry 256

2) Levi Nuss 236

3) James Davis 232

Individual Series Highs

1) Brian Kunkle 658

2) James Davis 643

3) Ronnie Pattison 636

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