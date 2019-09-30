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Team Standings

Horkheimer Homes 35-10

LeRoys – Aurora 29-16

Community Bank 27-18

Scheel’s Lawn Care 25-20

CJ’s Trophies & More 11-34

NE Iowa Auto Sales 8-37

Individual Game Highs

Ronnie Pattison 288

Doug Weber 279

Brian Roth 258

Individual Series Highs

Ronnie Pattison 794

Doug Weber 752

Dennis Eikenberry 679

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