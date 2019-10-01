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For the Fayette County Conservation Club of Oelwein

A League Team Pts High Gun

Ken’s Electric, Inc. 434 Brian Irvine

BCWA 434 Taco

Pleggenkuhel 431 Jay Woodward

Strang’s Tire 419 Bill Klendworth

B League Team Pts High Gun

CHS 413 Hugh Curtis

E-Penn 411 Jake Berry

Maynard Savings Bank 402 Chuck Smith

B & L Body Repair 399 Robert Kaltenbach

C League Team Pts High Gun

Steve’s Lock & Key 393 Tom Bloom

Oelwein Chiropractic 374 Jason Lumbus

Wapsi River Rentals 373 Jordan Lentz

Van Denover Jewelry N/A Dean Benter

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