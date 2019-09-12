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Male Athlete of the Week: Brandon Cushion

West Central junior Marlee Squires prepares to serve in a match against Oelwein on Sept. 3.

 MIKE THOMAS |Oelwein Daily Register West Central junior Marlee Squires prepares to serve in a match against Oelwein on Sept. 3.

MAYNARD — West Central freshman running back Brandon Cushion has taken the role as one of the Blue Devils top offensive players this season.

Cushion has rushed for 156 yards and two touchdowns for a 5.0 yards per carry average; all of which lead the team. He has also caught three passes for 40 yards this season.

“Brandon has worked hard to earn playing time as a freshman,” said West Central football head coach Steve Milder. “He has been very humble and appreciative of the efforts of the offensive line. Brandon is very coachable and dedicated both on the field and in the weight room.”

Defensively, Cushion has also recorded one tackle this season. He has also returned one kickoff for 10 yards.

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