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Oelwein Soccer Club action

Oelwein U15 Soccer Club player Brennan Sauser headbutts the ball during a game at Clear Lake Saturday. He scored three goals in Oelwein’s win.

 Courtesy Photo

CLEAR LAKE – The Oelwein Soccer Club teams traveled to Clear Lake on Saturday, with the U15 team winning and the U12 team losing.

The Oelwein U15 team won a defensive battle against the Clear Lake U15 team 3-0, with Brennan Sauser scoring all three goals. Their win improves the U15 record to 3-0-1 for the fall season.

The Oelwein U12 team did not have as good of luck, as they fell to the Clear Lake U15 team 6-1. Blake Eitel scored the only goal for the Oelwein U12 team. The U12 team now has a 1-2-1 record for the fall season.

The Oelwein U15 team will be playing in a tournament at Altoona this Saturday and Sunday. The U12 team is off this weekend.

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