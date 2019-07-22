2019 Tri-Rivers Conference All-Conference Softball Teams

MVP: Abby Flanagan, North Linn
Coach of the Year: Marv Porter, North Linn
First Team
Skylar Sadler (P), Lisbon
Abby Flanagan (P), North Linn
Grace Flanagan (C), North Linn
Grace That, (1B), Marquette Catholic
Kaitlyn Sommerfelt (IF), North Linn
Kylie Volesky (IF), Alburnett
Peyton Robinson (IF), Lisbon
Leeah Weber (IF), Central City
Lauren Donlea (OF), East Buchanan
Madison Osborn (OF), Alburnett
Hannah Bridgewater (OF), North Linn
Taya Tucker (OF), Maquoketa Valley
Jill Smith (UT), North Linn
Alison Boeckmann (UT), Calamus-Wheatland
Kali Spicer (UT), Springville
Second Team
Sam Schrantz (P), Lisbon
Sara Reid (P), Central City
Reegan Happel (C), Lisbon
Sydney Franklin (1B), Alburnett
Stacia Hall (IF), Lisbon
Maddy Anderegg (IF), Maquoketa Valley
Madison Tritle (IF), Central City
Allison Tibbott (IF), Edgewood-Colesburg
Sydney Cook (OF), Alburnett
Mel Nulle (OF), Springville
Grace Clark (OF), Lisbon
Kelsey Hansel (OF), Edgewood-Colesburg
Brooke Elgin (UT), Maquoketa Valley
Natalie Gallery (UT), North Linn
Emma Cook (UT), East Buchanan
Honorable Mention
Madison Graubard, Alburnett
Lacey Hennick, Central City
Kaylie Wilhelm, Calamus-Wheatland
Olivia Donlea, East Buchanan
Delaney Bergen, Edgewood-Colesburg
Dana Carlson, Easton Valley
McKenna Nelson, Lisbon
Rylie Aldrich, Maquoketa Valley
Sunny North, Marquette Catholic
Taylor Bahnsen, Midland
Olivia Rauch, North Linn
Libby Moore, Springville
Hayley Goedken, Starmont