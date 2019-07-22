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2019 Tri-Rivers Conference All-Conference Softball Teams

Starmont pitcher Hayley Goedken was named an Tri-Rivers Conference Honorable Mention All-Conference selection.

 CHRIS BALDUS | oelwein daily register

MVP: Abby Flanagan, North Linn

Coach of the Year: Marv Porter, North Linn

First Team

Skylar Sadler (P), Lisbon

Abby Flanagan (P), North Linn

Grace Flanagan (C), North Linn

Grace That, (1B), Marquette Catholic

Kaitlyn Sommerfelt (IF), North Linn

Kylie Volesky (IF), Alburnett

Peyton Robinson (IF), Lisbon

Leeah Weber (IF), Central City

Lauren Donlea (OF), East Buchanan

Madison Osborn (OF), Alburnett

Hannah Bridgewater (OF), North Linn

Taya Tucker (OF), Maquoketa Valley

Jill Smith (UT), North Linn

Alison Boeckmann (UT), Calamus-Wheatland

Kali Spicer (UT), Springville

Second Team

Sam Schrantz (P), Lisbon

Sara Reid (P), Central City

Reegan Happel (C), Lisbon

Sydney Franklin (1B), Alburnett

Stacia Hall (IF), Lisbon

Maddy Anderegg (IF), Maquoketa Valley

Madison Tritle (IF), Central City

Allison Tibbott (IF), Edgewood-Colesburg

Sydney Cook (OF), Alburnett

Mel Nulle (OF), Springville

Grace Clark (OF), Lisbon

Kelsey Hansel (OF), Edgewood-Colesburg

Brooke Elgin (UT), Maquoketa Valley

Natalie Gallery (UT), North Linn

Emma Cook (UT), East Buchanan

Honorable Mention

Madison Graubard, Alburnett

Lacey Hennick, Central City

Kaylie Wilhelm, Calamus-Wheatland

Olivia Donlea, East Buchanan

Delaney Bergen, Edgewood-Colesburg

Dana Carlson, Easton Valley

McKenna Nelson, Lisbon

Rylie Aldrich, Maquoketa Valley

Sunny North, Marquette Catholic

Taylor Bahnsen, Midland

Olivia Rauch, North Linn

Libby Moore, Springville

Hayley Goedken, Starmont

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