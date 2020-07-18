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CLARKSVILLE — Despite an overpowering performance by Clarksville senior starting pitcher Kori Wedeking, Starmont contained the Indians batters and hung on for the full seven innings at the Class 1A Region 7 semifinal Friday in Clarksville.

Clarksville had dispatched Don Bosco, 10-0, in four innings in the second round. The. beat Roland-Story 13-0 in three innings to end the regular season On Saturday, July 11.

Don Bosco’s final overall record is 5-10. Roland-Story is 10-11.

Wedeking struck out 15 Stars batters on Friday while giving up only two hits.

Starmont game statistics were not immediately available.

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