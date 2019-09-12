Support quality local journalism. Become a subscriber.

Didn't get a chance to finish your story? Purchase a day pass digital subscription and you'll receive unlimited online access for one day (24 hours). You will have immediate access upon completion of your purchase.

WEST UNION – The North Fayette Valley cross country meet scheduled for Thursday was cancelled due to storms. No make-up date has been announced yet.

The meet was scheduled to include Oelwein, Central Elkader, Clayton Ridge, Dike-New Hartford, MFL Mar-Mac, Osage, Postville, Starmont and Sumner-Fredericksburg.

Oelwein’s next cross country meet is scheduled for Tuesday, Sept. 17 at Starmont.

Tags