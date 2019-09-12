...THREAT FOR ADDITIONAL FLASH FLOODING CONTINUES...
.MORE THUNDERSTORMS WILL MOVE THROUGH THE AREA THIS AFTERNOON AND
TONIGHT. THESE THUNDERSTORMS WILL PRODUCE HOURLY RAINFALL RATES OF
1 TO 2 INCHES PER HOUR. THESE RAINFALL RATES MAY RESULT IN THE
POTENTIAL FOR FLASH FLOODING.
RECENT HEAVY RAINS HAS SATURATED THE GROUND IN AREAS THAT WERE
RELATIVELY DRY JUST LAST WEEK. FLASH FLOODING COULD QUICKLY
DEVELOP SO USE CAUTION. IN HILLY TERRAIN, BE ON ALERT FOR THE
POTENTIAL OF MUDSLIDES.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 AM CDT FRIDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF IOWA, SOUTHEAST MINNESOTA, AND WISCONSIN,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN IOWA, ALLAMAKEE, CHICKASAW,
CLAYTON, FAYETTE, FLOYD, HOWARD, MITCHELL, AND WINNESHIEK. IN
SOUTHEAST MINNESOTA, DODGE, FILLMORE, HOUSTON, MOWER, OLMSTED,
WABASHA, AND WINONA. IN WISCONSIN, BUFFALO, CRAWFORD, GRANT,
LA CROSSE, RICHLAND, TREMPEALEAU, AND VERNON.
* UNTIL 1 AM CDT FRIDAY
* HEAVY RAINFALL FROM THUNDERSTORMS WITH THE POTENTIAL FOR HOURLY
RAINFALL RATES OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR.
* BE PREPARED FOR RAPIDLY RISING WATER LEVELS AND POSSIBLE
FLOODING IF YOU ARE NEAR A RIVER, STREAM, OR LOW LYING AREA.
BE READY TO MOVE TO HIGHER GROUND IF HEAVY RAIN DEVELOPS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
NEVER DRIVE INTO FLOOD WATERS.
&&