...HEAVY RAIN EXPECTED INTO WEDNESDAY MORNING...
.SHOWERS AND THUNDERSTORMS WILL CONTINUE TO IMPACT AREAS MAINLY
ALONG AND SOUTH OF INTERSTATE 90 INTO WEDNESDAY MORNING. 1 TO 3
INCHES OF ADDITIONAL RAINFALL IS EXPECTED, WITH LOCALLY HIGHER
AMOUNTS POSSIBLE. THE HEAVIEST RAIN IS EXPECTED FROM 6 PM TO 1 AM
TONIGHT. THE AREA OF HIGHEST CONCERN FOR FLASH FLOODING WILL BE
IN SOUTHWEST WISCONSIN AND PARTS OF NORTHEAST IOWA.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY
MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF IOWA, SOUTHEAST MINNESOTA, AND WISCONSIN,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN IOWA, ALLAMAKEE, CHICKASAW,
CLAYTON, FAYETTE, FLOYD, HOWARD, MITCHELL, AND WINNESHIEK. IN
SOUTHEAST MINNESOTA, DODGE, FILLMORE, HOUSTON, MOWER, OLMSTED,
AND WINONA. IN WISCONSIN, CRAWFORD, GRANT, LA CROSSE, MONROE,
RICHLAND, AND VERNON.
* THROUGH WEDNESDAY MORNING
* 1 TO 3 INCHES OF RAIN WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE
MAINLY ALONG AND SOUTH OF THE INTERSTATE 90 CORRIDOR. THE
HEAVIEST RAIN IS EXPECTED FROM 6 PM TO 1 AM TONIGHT. THE AREA OF
HIGHEST CONCERN FOR FLASH FLOODING WILL BE IN SOUTHWEST
WISCONSIN AND PARTS OF NORTHEAST IOWA.
* WITH ALREADY SATURATED SOILS, THIS HEAVY RAIN MAY CAUSE FLASH
FLOODING. MUD AND ROCK SLIDES WILL ALSO BE POSSIBLE IN THE
BLUFF AREAS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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