Support quality local journalism. Become a subscriber.

Didn't get a chance to finish your story? Purchase a day pass digital subscription and you'll receive unlimited online access for one day (24 hours). You will have immediate access upon completion of your purchase.

WINTHROP – The East Buchanan varsity volleyball team lost to Springville at home on Thursday night.

Springville defeated East Buchanan in three sets (25-16, 25-23, 25-21).

Team leaders for the Buccaneers included Alexa Riniker with nine kills, Lauren Donlea with 11 assists and Olivia Donlea with 14 digs. Lauren Donlea and Riniker each had an ace; and East Buchanan recorded no blocks.

East Buchanan is now 4-13 for the season. They played at Alburnett on Tuesday night and will host Central City on Thursday.

Tags