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FAYETTE – The Upper Iowa volleyball team continued to rise in the American Volleyball Coaches Association (AVCA) Division II Top-25 poll, receiving over 200 votes for the first time as a program.

Following a perfect 2-0 weekend of Northern Sun Intercollegiate Conference action, the Peacocks landed in the No. 22 spot in the latest poll released on Monday afternoon. Upper Iowa has made an appearance in four straight polls now, and has reached its highest program ranking for the second week in a row after last week’s No. 23 nod.

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