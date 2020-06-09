...HEAVY RAINFALL/POSSIBLE FLASH FLOODING THIS AFTERNOON INTO THIS
EVENING...
.HEAVY RAIN AND EMBEDDED THUNDERSTORMS WILL FILL IN FROM THE
SOUTH THIS AFTERNOON. THE HEAVIEST RAINFALL IS EXPECTED THIS
AFTERNOON AND EVENING AS THE REMNANTS OF TROPICAL STORM CRISTOBAL
TRACK THROUGH THE AREA. WIDESPREAD RAINFALL AMOUNTS OF 1.5 TO 4
INCHES ARE EXPECTED FOR ALL AREAS, WITH LOCALIZED HIGHER AMOUNTS
OF 6 INCHES OR MORE LIKELY IN AREAS WHERE THUNDERSTORMS PERSIST
FOR LONGER PERIODS OF TIME. THE MOST LIKELY AREA FOR HIGHER
RAINFALL AMOUNTS WILL ACROSS PORTIONS OF NORTHEAST IA, SOUTHEAST
MINNESOTA.INTO WESTERN WI.
PEOPLE LIVING OR WITH INTERESTS ALONG WATERWAYS WILL WANT TO PAY
VERY CLOSE ATTENTION TO CONDITIONS THIS AFTERNOON INTO TONIGHT
AND BE READY TO ACT AS FLASH FLOODING COULD DEVELOP QUICKLY.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH WEDNESDAY
MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF IOWA, SOUTHEAST MINNESOTA, AND WISCONSIN,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN IOWA, ALLAMAKEE, CHICKASAW,
CLAYTON, FAYETTE, FLOYD, HOWARD, MITCHELL, AND WINNESHIEK. IN
SOUTHEAST MINNESOTA, DODGE, FILLMORE, HOUSTON, MOWER, OLMSTED,
WABASHA, AND WINONA. IN WISCONSIN, ADAMS, BUFFALO, CLARK,
CRAWFORD, GRANT, JACKSON, JUNEAU, LA CROSSE, MONROE, RICHLAND,
TAYLOR, TREMPEALEAU, AND VERNON.
* THROUGH WEDNESDAY MORNING
* PERIODS OF HEAVY RAIN WILL OCCUR THIS AFTERNOON AND EVENING,
WITH WIDESPREAD AMOUNTS OF 1.5 TO 4 INCHES AND LOCALIZED
AMOUNTS OF 6 INCHES OR MORE, ESPECIALLY NEAR AND WEST OF THE
MISSISSIPPI RIVER.
* FLASH FLOODING COULD DEVELOP RAPIDLY THIS AFTERNOON INTO
TONIGHT. ROCK AND MUD SLIDES COULD ALSO OCCUR IN HIGHER TERRAIN.
THOSE LIVING ALONG WATERWAYS ARE URGED TO PAY VERY CLOSE
ATTENTION TO CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
PLEASE MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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