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CLERMONT -- Two West Union women died Monday after going over a dam near Clermont on the Turkey River.

Sharon Kahn, 64, and Vicki K. Hodges, 44, were pronounced dead at Palmer Hospital in West Union.

At about 3:40 p.m., June 8, the Fayette County Sheriff’s Office received a report of two people in distress after going over the dam. Deputies were directed to the area of Mill and River Street, near the dam. A rescue was initiated upon the arrival of emergency crews, the Sheriff's Office reports.

Despite lifesaving efforts, both victims were transported to Palmer Hospital in West Union and were pronounced deceased, the Sheriff's Office said.

The Sheriff’s Office was assisted by Clermont Fire and E.M.S., Elgin Fire and E.M.S., Tristate Ambulance, Gundersen Air Ambulance, The Iowa Department of Natural Resources, and The Iowa State Patrol.

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