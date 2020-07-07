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Starting this week, the Williams Wellness Center will begin bringing out the ball cart.

When members are done with the ball, please spray the towel and wipe down the ball with the towel. Please do not spray the ball directly. The center is still encouraging members to bring along their own ball.

Please continue to be diligent in cleaning the equipment after finished with it.

 
 
 