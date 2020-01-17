Support quality local journalism. Become a subscriber.

Didn't get a chance to finish your story? Purchase a day pass digital subscription and you'll receive unlimited online access for one day (24 hours). You will have immediate access upon completion of your purchase.

ARLINGTON — Starmont’s Bowen Munger notched his 22nd win of the season Thursday night during the Stars home triangular. Munger pinned Alburnett’s Noah Mackey at 1:46 in their 145-pound match.

Likewise, Stars Louis Hamlett and Eli Elledge secured their 20th wins. Hamlett pinned Alburnett’s Mason Olmstead at 3:54 in their 220-pound match. Elledge pinned Alburnett’s James Anderson at 2 minutes.

Alburnett, however, won the dual 61 to 24. Starmont also lost a dual against Lisbon 0-80. Lisbon defeated Alburnett 74-0.

UP NEXT

Starmont will host a double dual with Nashua-Plainfield, Postville, and South Winneshiek at 6 p.m. Tuesday, Jan. 21.

Tags