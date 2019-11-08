BENTON COUNTY SHERIFF
Arrest File
10/1/2019 — 10/31/2019
Arrest by Warrant
10/14/2019, FETTER, DAVID THOMAS, 44
10/21/2019, NIDA, ALIANNA MARIE, 20
10/11/2019, LEONARD, JOSEPH CHARLES, 40
10/08/2019, ROBINSON, MARKUS LORNE, 39
10/16/2019, NORTON, DUSTIN OWEN, 31
10/30/2019, DAVIDSON, CHARLES ROBERT, 37
110/09/2019, DELAY, KERMIT SHANE, 37
10/26/2019, YOUNG, ETHAN DOUGLAS, 28
10/01/2019, FRESE, HAYLEY LYNN, 25
10/18/2019, DAVIS, TIMOTHY ETHAN, 30
10/29/2019, COOPER, MICHAEL ANTHONY, 31
10/22/2019, GREEN, DARRYL Jr. 25
10/11/2019, WILLIAMS, TANNER JOE, 28
10/18/2019, SCHMIDT, LOGEN NOLEN, 28
10/15/2019, SLOCUM, TOBY RAY, 34
0/25/2019, JONES, MICHAEL JOSEPH, 44
10/14/2019, CLARK, COLE ALEXANDER, 25
Total Arrests for Arrest by Warrant: 18
ASSAULT CAUSING BODILY INJURY OR MENTAL ILLNESS
10/24/2019, JUVENILE, 14
Total Arrests for ASSAULT CAUSING BODILY INJURY OR MENTAL ILLNESS: 1
CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE
0/24/2019, JUVENILE, 14
Total Arrests for CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE: 1
DRIVE WITH SUSPENDED/DENIED/REVOKED LIC OR REGIST
10/09/2019, BREJA, ALAN JAMES, 52
Total Arrests for DRIVE WITH SUSPENDED/DENIED/REVOKED LIC OR REGIST: 1
DRIVING WHILE BARRED
10/08/2019, SCHUTTERLE, JUSTIN HAROLD, 34
Total Arrests for DRIVING WHILE BARRED: 1
DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED
10/09/2019, BREJA, ALAN JAMES, 52,
10/13/2019, JUVENILE, 16
10/15/2019HELLENTALL, WILLIAM HAROLD, 42 W
Total Arrests for DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED: 3
DRIVING WHILE LICENSE UNDER SUSPENSION
10/06/2019, HARTNETT, CODY JAMES, 2219-010531-1
10/09/2019, WEE, CHA, 19
10/17/2019, ROGGENTIEN, JOSHUA ALLEN, 42
10/17/2019, MILLIGAN, VICTOR NEIL, 38
Total Arrests for DRIVING WHILE LICENSE UNDER SUSPENSION: 4
ELUDING (AGMS)
10/29/2019, WICKERSHAM, CHRISTOPHER LEE, 3510/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
Total Arrests for ELUDING (AGMS): 2
FAIL TO OBEY STOP OR YIELD SIGN
10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
10/29/2019, WICKERSHAM, CHRISTOPHER LEE, 35
10/06/2019, HARTNETT, CODY JAME, 22
Total Arrests for FAIL TO OBEY STOP OR YIELD SIGN: 6
FAILURE TO MAINTAIN CONTROL
10/22/2019, PILIPOVIC, MARKO, 22
Total Arrests for FAILURE TO MAINTAIN CONTROL: 1
FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY
10/17/2019, MILLIGAN, VICTOR NEIL, 38
Total Arrests for FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY: 1
JCS — POSSESS/PURCH ALCOHOL BY PERSON UNDER 18
10/13/2019, JUVENILE, 15
10/13/2019, JUVENILE, 17
10/13/2019, JUVENILE, 17
10/13/2019, JUVENILE, 17
10/13/2019, JUVENILE, 15
10/13/2019, JUVENILE, 16
Total Arrests for JCS — POSSESS/PURCH ALCOHOL BY PERSON UNDER 18: 6
LEAVE SCENE OF ACCIDENT — FAIL TO PROVIDE AID OR INFORMATION
10/18/2019, ULLOA MOLINA, FERNANDO, 42
Total Arrests for LEAVE SCENE OF ACCIDENT — FAIL TO PROVIDE AID OR INFORMATION: 1
MINOR USING TOBACCO 1ST OFFENSE
10/13/2019, JUVENILE, 16
Total Arrests for MINOR USING TOBACCO 1ST OFFENSE: 1
OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE
10/22/2019, PILIPOVIC, MARKO, 22
10/13/2019, JUVENILE,16
110/26/2019, DOBBS, LOGAN JAMES, 18
Total Arrests for OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE: 3
OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE
10/09/2019, BREJA, ALAN JAMES, 52
Total Arrests for OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE: 1
OVERTAKING AND PASSING
10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
Total Arrests for OVERTAKING AND PASSING: 1
POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE — MARIJUANA 1ST OFFENSE 10/13/2019, JUVENILE, 16
Total Arrests for POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE — MARIJUANA 1ST OFFENSE: 1
SPEEDING 55 OR UND ZONE (21 OR OVER)
10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
Total Arrests for SPEEDING 55 OR UND ZONE (21 OR OVER): 2
SPEEDING OVR 55 ZONE (21 OR OVER)
10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
Total Arrests for SPEEDING OVR 55 ZONE (21 OR OVER): 2
TRESPASS 1ST OFFENSE
10/22/2019, NEMMERS, JARED TODD, 29
Total Arrests for TRESPASS 1ST OFFENSE: 1
UNSAFE PASSING -
10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
Total Arrests for UNSAFE PASSING -: 1
VIOL OF CONDITIONS OF RESTRICTED LICENSE -
110/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28
Total Arrests for VIOL OF CONDITIONS OF RESTRICTED LICENSE -: 1
Total Arrests: 40
Total Arrest Offenses: 60
A criminal charge is merely an accusation and the defendant is presumed innocent until and unless proven guilty.