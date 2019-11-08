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BENTON COUNTY SHERIFF

Arrest File

10/1/2019 — 10/31/2019

Arrest by Warrant

10/14/2019, FETTER, DAVID THOMAS, 44

10/21/2019, NIDA, ALIANNA MARIE, 20

10/11/2019, LEONARD, JOSEPH CHARLES, 40

10/08/2019, ROBINSON, MARKUS LORNE, 39

10/16/2019, NORTON, DUSTIN OWEN, 31

10/30/2019, DAVIDSON, CHARLES ROBERT, 37

110/09/2019, DELAY, KERMIT SHANE, 37

10/26/2019, YOUNG, ETHAN DOUGLAS, 28

10/01/2019, FRESE, HAYLEY LYNN, 25

10/18/2019, DAVIS, TIMOTHY ETHAN, 30

10/29/2019, COOPER, MICHAEL ANTHONY, 31

10/22/2019, GREEN, DARRYL Jr. 25

10/11/2019, WILLIAMS, TANNER JOE, 28

10/18/2019, SCHMIDT, LOGEN NOLEN, 28

10/15/2019, SLOCUM, TOBY RAY, 34

0/25/2019, JONES, MICHAEL JOSEPH, 44

10/14/2019, CLARK, COLE ALEXANDER, 25

Total Arrests for Arrest by Warrant: 18

ASSAULT CAUSING BODILY INJURY OR MENTAL ILLNESS

10/24/2019, JUVENILE, 14

Total Arrests for ASSAULT CAUSING BODILY INJURY OR MENTAL ILLNESS: 1

CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE

0/24/2019, JUVENILE, 14

Total Arrests for CRIMINAL MISCHIEF 5TH DEGREE: 1

DRIVE WITH SUSPENDED/DENIED/REVOKED LIC OR REGIST

10/09/2019, BREJA, ALAN JAMES, 52

Total Arrests for DRIVE WITH SUSPENDED/DENIED/REVOKED LIC OR REGIST: 1

DRIVING WHILE BARRED

10/08/2019, SCHUTTERLE, JUSTIN HAROLD, 34

Total Arrests for DRIVING WHILE BARRED: 1

DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED

10/09/2019, BREJA, ALAN JAMES, 52,

10/13/2019, JUVENILE, 16

10/15/2019HELLENTALL, WILLIAM HAROLD, 42 W

Total Arrests for DRIVING WHILE LICENSE DENIED,SUSP,CANCELLED OR REVOKED: 3

DRIVING WHILE LICENSE UNDER SUSPENSION

10/06/2019, HARTNETT, CODY JAMES, 2219-010531-1

10/09/2019, WEE, CHA, 19

10/17/2019, ROGGENTIEN, JOSHUA ALLEN, 42

10/17/2019, MILLIGAN, VICTOR NEIL, 38

Total Arrests for DRIVING WHILE LICENSE UNDER SUSPENSION: 4

ELUDING (AGMS)

10/29/2019, WICKERSHAM, CHRISTOPHER LEE, 3510/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

Total Arrests for ELUDING (AGMS): 2

FAIL TO OBEY STOP OR YIELD SIGN

10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

10/29/2019, WICKERSHAM, CHRISTOPHER LEE, 35

10/06/2019, HARTNETT, CODY JAME, 22

Total Arrests for FAIL TO OBEY STOP OR YIELD SIGN: 6

FAILURE TO MAINTAIN CONTROL

10/22/2019, PILIPOVIC, MARKO, 22

Total Arrests for FAILURE TO MAINTAIN CONTROL: 1

FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY

10/17/2019, MILLIGAN, VICTOR NEIL, 38

Total Arrests for FAILURE TO PROVIDE PROOF OF FINANCIAL LIABILITY: 1

JCS — POSSESS/PURCH ALCOHOL BY PERSON UNDER 18

10/13/2019, JUVENILE, 15

10/13/2019, JUVENILE, 17

10/13/2019, JUVENILE, 17

10/13/2019, JUVENILE, 17

10/13/2019, JUVENILE, 15

10/13/2019, JUVENILE, 16

Total Arrests for JCS — POSSESS/PURCH ALCOHOL BY PERSON UNDER 18: 6

LEAVE SCENE OF ACCIDENT — FAIL TO PROVIDE AID OR INFORMATION

10/18/2019, ULLOA MOLINA, FERNANDO, 42

Total Arrests for LEAVE SCENE OF ACCIDENT — FAIL TO PROVIDE AID OR INFORMATION: 1

MINOR USING TOBACCO 1ST OFFENSE

10/13/2019, JUVENILE, 16

Total Arrests for MINOR USING TOBACCO 1ST OFFENSE: 1

OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE

10/22/2019, PILIPOVIC, MARKO, 22

10/13/2019, JUVENILE,16

110/26/2019, DOBBS, LOGAN JAMES, 18

Total Arrests for OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 1ST OFFENSE: 3

OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE

10/09/2019, BREJA, ALAN JAMES, 52

Total Arrests for OPERATING WHILE UNDER THE INFLUENCE 2ND OFFENSE: 1

OVERTAKING AND PASSING

10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

Total Arrests for OVERTAKING AND PASSING: 1

POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE — MARIJUANA 1ST OFFENSE 10/13/2019, JUVENILE, 16

Total Arrests for POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE — MARIJUANA 1ST OFFENSE: 1

SPEEDING 55 OR UND ZONE (21 OR OVER)

10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

Total Arrests for SPEEDING 55 OR UND ZONE (21 OR OVER): 2

SPEEDING OVR 55 ZONE (21 OR OVER)

10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

Total Arrests for SPEEDING OVR 55 ZONE (21 OR OVER): 2

TRESPASS 1ST OFFENSE

10/22/2019, NEMMERS, JARED TODD, 29

Total Arrests for TRESPASS 1ST OFFENSE: 1

UNSAFE PASSING -

10/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

Total Arrests for UNSAFE PASSING -: 1

VIOL OF CONDITIONS OF RESTRICTED LICENSE -

110/20/2019, MCDERMOTT, KRUZ ALLEN, 28

Total Arrests for VIOL OF CONDITIONS OF RESTRICTED LICENSE -: 1

Total Arrests: 40

Total Arrest Offenses: 60

A criminal charge is merely an accusation and the defendant is presumed innocent until and unless proven guilty.

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