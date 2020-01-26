Belle Plaine-PD
DISPATCH ACTIVITY BY TYPE
From 12/1/2019 to 12/31/2019
Complaint Count
911 HANG UP/ MISDIAL 3, ABANDONED VEHICLE 2, ACCIDENT 4, ALARM 2, ANIMAL BITES/ATTACKS 1, ANIMAL COMPLAINT 10, ASSAULT 1, ASSIST OTHER AGENCY 15, BREATHING PROBLEMS 1, BURGLARY 1, BUSINESS CHECK 16, CITIZEN CONTACT/PUBLIC RELATIONS 2, CIVIL MATTER 4, CIVIL PAPER 2, CRIMINAL MISCHIEF 2, CRISIS INTERVENTION – MENTAL HEALTH 9, CUSTODY DISPUTE/EXCHANGE 2, DOMESTIC COMPLAINT 1, FALLS 1, FOLLOW UP 1, FORGERY 1, FOUND ANIMAL 2, FOUND ITEM 3, FRAUD 1, FUNERAL ESCORT 1, HARASSMENT 1, HOUSE CHECK 7, INFORMATION 4, INTOXICATED PERSON 1, JUVENILE PROBLEMS 1, LOCK OUT 2, LOST ANIMAL 2, LOUD NOISE 1, MOTORIST ASSIST 3, ORDINANCE VIOLATION 1, PARKING COMPLAINT 3, REMOVE UNWANTED SUBJECT 1, RESCUE AMBULANCE 1, SEX OFFENSES 1, SICK PERSON 4, SPEAK TO OFFICER 5, STAND BY TO RETRIEVE BELONGINGS 2, STROKE 2, SUICIDE/ATTEMPT 1, SUSPICIOUS CIRCUMSTANCES 6, THEFT 5, TRAFFIC COMPLAINT 2, TRAFFIC HAZARD 1, TRAFFIC STOP 74, TRANSFER (MEDICAL) 5, TRESPASS 1, UNKNOWN PROBLEM 3, WELFARE CHECK 7, Total 235.