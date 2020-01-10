Man deceased in rock bin accident

...SIGNIFICANT WINTER STORM THIS AFTERNOON INTO
SATURDAY NIGHT...
.A SIGNIFICANT WINTER STORM IS FORECAST TO IMPACT THE AREA TODAY
THROUGH SATURDAY EVENING WITH MULTIPLE HAZARDS.
PRECIPITATION WILL START OUT AREAS OF RAIN AND SNOW THIS
AFTERNOON. AFTERNOON SNOW ACCUMULATION IN EAST CENTRAL IOWA OF 1
TO 2 INCHES IS POSSIBLE. AS COLDER AIR GETS PULLED SOUTH THE RAIN
WILL CHANGE OVER TO FREEZING RAIN AND SLEET THIS EVENING INTO
SATURDAY MORNING WITH SIGNIFICANT ICE AND SLEET ACCUMULATIONS
POSSIBLE FOR PARTS OF THE AREA. THE ICE AND SLEET WILL CHANGE OVER
TO ALL SNOW FROM NORTHWEST TO SOUTHEAST LATE TONIGHT. ADDITIONAL
SNOW WILL FALL SATURDAY AFTERNOON AND EVENING, WITH SEVERAL INCHES
AREA WIDE FALLING THEN. THIS WINTER MESS WILL BE COMBINING WITH
STRONG NORTH WINDS WHICH WILL BE BRING BLOWING SNOW TO SOME AREAS,
AND COULD CAUSE TREE AND POWER LINE DAMAGE IN OTHER AREAS.
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO
6 PM CST SATURDAY...
* WHAT...HEAVY SNOW AND MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 4 TO 8 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF A LIGHT
GLAZE. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH. SNOW WILL FALL HEAVIEST
THIS EVENING AND AGAIN SATURDAY EVENING. BLOWING SNOW IS
EXPECTED IN OPEN AREAS.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST IOWA.
* WHEN...FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
CALL 511 FOR ROAD CONDITIONS.
&&