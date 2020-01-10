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Man deceased in rock bin accident

Workers blocked the entrance at Wendling Quarry to prevent the curious from pulling into the private property aftere a fellow worker died in a rock bin.

 by Jim Morrison/news@vintonnewspapers.com/

The Benton County Sheriff’s Office responded to a report around 1:17 p.m. Wednesday afternoon of an accident at Wendling Quarry after a man became trapped in a rock bin.

Michael Lee Griffith, a 30-year-old Vinton resident, was found dead from his injuries at the scene.

Both the Garrison and the corporate offices for Wendling Quarries have declined to comment at this time. An investigation into the accident is ongoing.

Responding to the incident were the Garrison Fire and First Responders, Vinton Fire Dept, North Benton Ambulance, Lifeguard, Benton County Medical Examiner and the Benton County Sheriff’s Office.

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