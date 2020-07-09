SEVERE THUNDERSTORM WATCH 348 REMAINS VALID UNTIL 7 PM CDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ILLINOIS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTHWEST ILLINOIS
JO DAVIESS MERCER ROCK ISLAND
IN WEST CENTRAL ILLINOIS
HENDERSON WARREN
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN EAST CENTRAL IOWA
BENTON CEDAR CLINTON
IOWA JACKSON JOHNSON
JONES LINN MUSCATINE
SCOTT
IN NORTHEAST IOWA
BUCHANAN DELAWARE DUBUQUE
IN SOUTHEAST IOWA
DES MOINES HENRY IA JEFFERSON
KEOKUK LEE LOUISA
VAN BUREN WASHINGTON
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALEDO, ANAMOSA, BETTENDORF,
BURLINGTON, CEDAR RAPIDS, CLINTON, CREDIT ISLAND, DAVENPORT,
DUBUQUE, FAIRFIELD, GALENA, INDEPENDENCE, IOWA CITY, KEOKUK,
KEOSAUQUA, MANCHESTER, MAQUOKETA, MARENGO, MOLINE, MONMOUTH,
MOUNT PLEASANT, MUSCATINE, OQUAWKA, ROCK ISLAND, SIGOURNEY,
TIPTON, VINTON, WAPELLO, AND WASHINGTON.