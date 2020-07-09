Megan Gorkow

Senior slide! Benton's Megan Gorkow shined on Senior Night on Wednesday as the Bobcats swept CPU 9-5, 18-8. 

 By CJ Eilers County Editor/Digital Journalist news@vintonnewspapers.copm

Senior Night at Benton saw the Bobcats sweep CPU. Alyse Harvey hit a walkoff grand slam to win game one 9-5 and the nightcap saw the Bobcats triump 18-8 in five innings.

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