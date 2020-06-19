Peyton Kriegel

Peyton Kriegel speakers to her classmates all together one last time as the Class of 2020 were sent off with a commencement on Friday, June 19.

 By CJ Eilers County Editor/Digital Journalist news@vintonnewspapers.com

124 Stormin' Pointers graduated from Center Point-Urbana on Friday, June 19 after postponing the ceremony due to COVID-19 restrictions. Photos by CJ Eilers, County Editor.

Photos can be view on SmugMug at https://vintonnewspapers.smugmug.com/Center-Point-Urbana-Graduation-2020/