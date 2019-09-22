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WATERLOO--The following are Hawkeye Community College summer graduates and their programs of study. Graduates are listed in alphabetical order by city and state.

Vinton: Benjamin Eden, Police Science AAS; Trinatee Hutchings,

Accounting: AAS; Brock Schmelzer, Occupational Therapy Assistant, AAS;

Dysart: Erica Butterfield, Respiratory Care, AAS; Tanneratch, Liberal Arts, AA;

La Porte City: Taryn Davis, Liberal Arts, AA; Corey Hewitt, Electronics Technician, DIPL; Megan Hudson, Liberal Arts, AA; Nataliya Sainz, Liberal Arts, AA; Carly Sparks, Dental Assisting DIPL.

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