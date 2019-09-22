...HEAVY RAINFALL THROUGH THIS EVENING...
.A SLOW-MOVING COLD FRONT WILL INTERACT WITH A TROPICAL AIRMASS
AND PRODUCE HEAVY RAINFALL TODAY INTO THIS EVENING. WIDESPREAD
RAIN AND SOME THUNDERSTORMS ARE EXPECTED. RAINFALL OF 1 TO 3
INCHES APPEARS LIKELY FOR MUCH OF THE AREA. THIS RAIN FALLING ON
SATURATED SOILS MAY CAUSE FLASH FLOODING IN SPOTS.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHWEST ILLINOIS AND IOWA, INCLUDING THE
FOLLOWING AREAS, IN NORTHWEST ILLINOIS, CARROLL, JO DAVIESS,
STEPHENSON, AND WHITESIDE. IN IOWA, BENTON, BUCHANAN, CLINTON,
DELAWARE, DUBUQUE, JACKSON, JONES, AND LINN.
* THROUGH THIS EVENING
* A PROLONGED PERIOD OF MODERATE TO HEAVY RAIN IS EXPECTED OVER
SATURATED SOILS THROUGH THIS EVENING. 1 TO 3 INCHES OF RAIN IS
EXPECTED.
* BE PREPARED FOR RAPIDLY RISING WATER LEVELS AND POSSIBLE
FLOODING IF YOU ARE NEAR A RIVER, STREAM, OR LOW LYING AREA.
BE READY TO MOVE TO HIGHER GROUND IF HEAVY RAIN DEVELOPS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT FLASH FLOODING IS POSSIBLE.
MONITOR FORECASTS AND TAKE ACTION IF FLASH FLOOD WARNINGS ARE
ISSUED OR FLASH FLOODING DEVELOPS.
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