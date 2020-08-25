KUDOS KUDOS KUDOS

To our city administrators and city government for providing a brush dump for our citizens to use.

To our city crews who work tirelessly and quickly to clear our streets and city parking of debris.

To all the people who haul their own branches, limbs, etc. to the brush dump to lighten the load on the city crews and to get our town cleaned up asap.

Gratefully,

Frank Van Steenhuyse

Vinton