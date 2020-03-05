PHOTO GALLERY: Pointers fall in state semifinal against defending champion North Scott

...WIND ADVISORY NOW IN EFFECT UNTIL 3 AM CST FRIDAY...
* WHAT...WEST WINDS 20 TO 30 MPH WITH GUSTS OF 40 TO 50 MPH.
* WHERE...PORTIONS OF NORTHEAST MISSOURI, EAST CENTRAL,
NORTHEAST AND SOUTHEAST IOWA AND NORTHWEST AND WEST CENTRAL
ILLINOIS.
* WHEN...UNTIL 3 AM CST FRIDAY.
* IMPACTS...GUSTY WINDS COULD BLOW AROUND UNSECURED OBJECTS. TREE
LIMBS COULD BE BLOWN DOWN AND A FEW POWER OUTAGES MAY RESULT.
DRIVING DIFFICULTIES MAY OCCUR FOR HIGH PROFILE VEHICLES ON
NORTH SOUTH ROADS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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