Philip Klett

CPU head coach Philip Klett gives one final talk before his girls take the court for their state semifinal matchup. 

 By Morgan McMullen Sports Editor sports@vintonnewspapers.com

PHOTO GALLERY: Pointers fall in state semifinal against defending champion North Scott

Center Point-Urbana's season came to an emotional end Thursday night in Des Moines after a 40-32 loss to North Scott in the state semifinals. Click the link above to view the still photos from the game, or click HERE