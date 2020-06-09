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Beverly and Lewis Boeck

Beverly and Lewis Boeck will mark their 73rd anniversary on June 9.

 Courtesy photo

Celebrating their 73rd Wedding Anniversary on Tuesday, June 9 are Lewis and Beverly Boeck.

Lewis is a survivor of the Battle of the Bulge, and Beverly has been known as Janesville’s Caramel Apple Lady.

Please send memories and congratulations to them at: 718 Main St., Box 244, Janesville, IA 50647.

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