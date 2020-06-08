...HEAVY RAIN AND FLASH FLOODING POSSIBLE IN CENTRAL AND EASTERN
IOWA TUESDAY INTO TUESDAY NIGHT...
.TROPICAL MOISTURE SPREADS NORTHWARD INTO CENTRAL AND EASTERN
IOWA BY TUESDAY MORNING. SHOWERS AND THUNDERSTORMS ARE FORECAST
TO BECOME WIDESPREAD WITH LOCALLY HEAVY RAINFALL OF 2 TO 4 INCHES
POSSIBLE. THE HEAVY RAINFALL MAY RESULT IN AREAS OF FLASH FLOODING
TUESDAY INTO TUESDAY NIGHT AND COULD ALSO LEAD TO LONGER TERM
RIVER FLOODING INTO THE LATTER HALF OF THE WEEK.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH
WEDNESDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS EXPANDED THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF CENTRAL IOWA, NORTH
CENTRAL IOWA, NORTHEAST IOWA, AND SOUTH CENTRAL IOWA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL IOWA, BOONE, DALLAS,
GRUNDY, HAMILTON, HARDIN, JASPER, MARSHALL, POLK, STORY, AND
TAMA. IN NORTH CENTRAL IOWA, BUTLER, CERRO GORDO, FRANKLIN,
AND WORTH. IN NORTHEAST IOWA, BLACK HAWK AND BREMER. IN SOUTH
CENTRAL IOWA, CLARKE, DECATUR, LUCAS, MADISON, MARION, WARREN,
AND WAYNE.
* FROM TUESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY MORNING.
* 2 TO 4 INCHES OF RAINFALL. ISOLATED AREAS OF HIGHER AMOUNTS
POSSIBLE. HEAVY RAINFALL RATES OF 1 TO 2 INCHES PER HOUR AT
TIMES MAY LEAD TO FLASH FLOODING.
* HEAVY RAINFALL MAY RESULT IN FLOODING OF LOW LYING OR POOR
DRAINAGE AREAS...AND ULTIMATELY DANGEROUS FLASH FLOODING ON
SMALLER CREEKS AND STREAMS. SIGNIFICANT RISES ON LARGER
STREAMS AND RIVERS WILL ALSO BE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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