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June 11 is the day and 75 you will be.

I wanted to have a party, but it looks like you and me.

With COVID 19 rearing its ugly head,

I felt a card shower would be safer instead.

So if you want to call or send a card,

We’re in the book, so it won’t be that hard.

Happy 75th Birthday, Dutch!