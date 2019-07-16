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The Bremer County Fair will hold for the first time, a Blue Ribbon Auction at 4 p.m. on Saturday, Aug. 3.

We are asking community partners to support our 4-H and FFA youth through the blue ribbon auction. Youth will sign up and participate by presenting their ribbon accomplishments during this auction. Community partners will bid on each youth. The youth will benefit from the sale by being able to use the monies they were sold for, to expand or grow their animal project for next year.

Floor bids are starting at $50 to insure that every member is benefiting from this event. We ask you to please bring your checkbook; one check per sponsor bid is needed.

If you are interested in participating in this new event, RSVP no later than July 31 to Cody Emery at cbemery@iastate.edu or (319) 559-1398.

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