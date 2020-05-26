THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 229 IN
EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 49 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE DALLAS GRUNDY
HAMILTON HARDIN JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
STORY TAMA WEBSTER
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH
WINNEBAGO WORTH WRIGHT
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN NORTHWEST IOWA
EMMET PALO ALTO POCAHONTAS
IN SOUTH CENTRAL IOWA
APPANOOSE CLARKE DECATUR
LUCAS MADISON MAHASKA
MARION MONROE RINGGOLD
UNION WARREN WAYNE
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR ADAMS CASS
TAYLOR
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON CALHOUN CARROLL
GREENE GUTHRIE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALGONA,
ALLERTON, ALLISON, AMES, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD,
BEDFORD, BELMOND, BLOOMFIELD, BOONE, BRITT, CARLISLE, CARROLL,
CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CLARION, CLARKSVILLE,
CLEAR LAKE, CONRAD, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE,
DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM, ELDORA, EMMETSBURG,
ESTHERVILLE, EXIRA, FONDA, FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE,
GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE, GREENFIELD, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, HUMESTON,
INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE, LAKE CITY,
LAKE MILLS, LAMONI, LAURENS, LENOX, LEON, MANLY, MANSON,
MARSHALLTOWN, MASON CITY, MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON,
NORTHWOOD, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA, OTTUMWA, PANORA,
PARKERSBURG, PELLA, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK,
ROCKWELL CITY, ROLFE, SEYMOUR, SHELL ROCK, STUART, TAMA, TOLEDO,
TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WAVERLY, WEBSTER CITY, WELLSBURG,
AND WINTERSET.
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
A COUPLE TORNADOES POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
ISOLATED LARGE HAIL EVENTS TO 1 INCH IN DIAMETER POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 40%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 20%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 20%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 60%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : N 35