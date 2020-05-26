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Tornado watch map
National Weather Service image

The National Weather Service has issued a tornado watch for the central two-thirds of Iowa, which includes Bremer, Butler and Black Hawk counties, that is in effect until 8 p.m. Tuesday, May 26.

The primary threats in the watch area include a few tornadoes being possible, scattered damaging wind gusts of up to 70 mph possible and isolated large hail events of up to 1 inch in diameter.

A watch means that conditions are favorable for a tornado to develop within or near the watch area. If one appears, find a safe place in a sturdy structure and stay away from windows.

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