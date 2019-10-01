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Oct. 6-12 – National 4-H Week

Oct. 16 – Roadside, Forest and Aquatic Management, 9 a.m., Extension Office

Oct. 24 – Mosquito Pest Management, 9 a.m., Extension Office

Nov. 3 – 4-H Annual Awards Banquet, 6 p.m., 4-H Building on Fairgrounds

Nov. 13 – Ornamental and Turfgrass Management, 9 a.m., Extension Office

Nov. 13 – Extension Council Meeting, 7 p.m., Extension Office

Nov. 15 – Farm Bill Meeting, 1-4 p.m., Waverly Civic Center

Nov. 16 – Wreath Workshop, 9:30 a.m., Denver Library

Nov. 19 – Fumigation Training, 9 a.m., Extension Office

Nov. 20 – Commercial Ag Training, 9 a.m., Extension Office

Nov. 21 – 4-H Leaders meeting, 7 p.m., Extension Office

Nov. 28-29 – Holiday, Extension Office closed

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