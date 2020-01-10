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A. Call to Order

B. Roll Call (Lampe, Brandt, Charlson, Juhl, Nelson)

C. Approval of Agenda

1. January 13, 2020

D. Approval of Minutes

1. November 11, 2019

E. Public Hearing

1. 1001 1st Street SW – Variance request to allow a yard setback of approximately 16 foot from the curb line in an A-1 Agricultural District.

F. Regular Business

G. Old Business

H. New Business

I. Adjournment