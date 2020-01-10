...WINTER STORM THIS AFTERNOON INTO LATE SATURDAY...
.A LARGE LOW PRESSURE SYSTEM WILL AFFECT IOWA TO END THE WEEK
SPREADING TWO EPISODES OF WINTRY PRECIPITATION ACROSS THE STATE.
THE FIRST PUSH SHOULD BRING SNOW AND BLOWING SNOW THROUGH CENTRAL
SECTIONS WITH FREEZING RAIN AND A WINTRY MIX SOUTH THIS
AFTERNOON, BOTH LASTING INTO AT LEAST THE EVENING HOURS. THE
SECOND PUSH SATURDAY INTO THE EARLY EVENING HOURS EAST WILL
MAINLY BE SNOW AND BLOWING SNOW. MODERATE TO HEAVY SNOW
STORM TOTAL ACCUMULATIONS ARE EXPECTED OVER THE SOUTHEAST TWO-
THIRDS OF IOWA BY THE TIME THE STORM ENDS SATURDAY EVENING.
...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO
6 PM CST SATURDAY...
* WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 6
INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...NORTHEAST IOWA
* WHEN...FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 PM CST SATURDAY. SNOW
MAINLY IN TWO EPISODES, FROM MID TO LATE AFTERNOON INTO THIS
EVENING, AND AGAIN SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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