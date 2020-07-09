THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
348 IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 17 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
GRUNDY JASPER MARSHALL
POWESHIEK TAMA
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
WORTH
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN SOUTH CENTRAL IOWA
APPANOOSE MAHASKA MARION
MONROE
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALBIA, ALLISON, APLINGTON,
BLOOMFIELD, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE,
CONRAD, DIKE, DUMONT, DYSART, GLADBROOK, GREENE, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, HAMPTON, KNOXVILLE, MANLY, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, OSKALOOSA, OTTUMWA, PARKERSBURG,
PELLA, REINBECK, SHELL ROCK, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO,
WAVERLY, AND WELLSBURG.
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.
SCATTERED LARGE HAIL EVENTS TO 1.5 INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
A TORNADO OR TWO POSSIBLE.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 20%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : 05%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 50%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 40%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 10%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : 80%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 30