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Basketball

The coming winter storm on Friday has affect some activities Friday night. Here is a list of what's changed so far:

Denver: Girls' and boys' basketball at Aplington-Parkersburg has been moved up. The girls' game will start at 5 p.m., followed by the boy's game at 6:30 p.m.

This is a developing situation.