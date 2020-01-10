...WINTER STORM THIS AFTERNOON INTO LATE SATURDAY...
.A LARGE LOW PRESSURE SYSTEM WILL AFFECT IOWA TO END THE WEEK
SPREADING TWO EPISODES OF WINTRY PRECIPITATION ACROSS THE STATE.
THE FIRST PUSH WILL BRING SNOW AND BLOWING SNOW THROUGH CENTRAL
SECTIONS WITH FREEZING RAIN AND A WINTRY MIX SOUTH THIS AFTERNOON,
BOTH LASTING INTO AT LEAST THE EVENING HOURS. THE SECOND PUSH
SATURDAY WILL MAINLY BE SNOW AND BLOWING SNOW, ENDING FROM WEST TO
EAST DURING THE EVENING HOURS. MODERATE TO HEAVY SNOW STORM TOTAL
ACCUMULATIONS ARE EXPECTED OVER THE SOUTHEAST TWO- THIRDS OF IOWA
BY THE TIME THE STORM ENDS SATURDAY EVENING.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 3 PM THIS
AFTERNOON TO 6 PM CST SATURDAY...
* WHAT...LIGHT TO MODERATE SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 2 TO 6 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 35 MPH.
* WHERE...NORTHEAST IOWA.
* WHEN...FROM 3 PM THIS AFTERNOON TO 6 PM CST SATURDAY. SNOW
MAINLY IN TWO EPISODES, FROM MID TO LATE AFTERNOON INTO THIS
EVENING, AND AGAIN SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS, ESPECIALLY DURING
PERIODS OF SNOWFALL. AREAS OF BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY
REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS WILL LIKELY IMPACT
THE FRIDAY EVENING COMMUTE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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