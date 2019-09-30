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Flash Flood watch

The counties under a flash flood watch are in solid green.

 Source: KWWL StormTrac 7

The National Weather Service has issued a flash flood watch for Bremer and Butler Counties from Tuesday morning through Wednesday morning.

The forecast calls for widespread rainfall of around 1-2 inches with some locally heavier amounts of up to 3-4 inches through early Wednesday. Rates could exceed 1-2 inches per hour at times from late Monday night into Tuesday morning.

Low water crossings may become impeded, especially on secondary roads. Smaller streams may rise rapidly. Water may pond on roads and in fields. Urban areas may see significant ponding.

A flash flood watch means that conditions may develop that lead to flash flooding and it is a very dangerous situation. When you come upon a flash flood while driving, walking or riding a bike, turn around, don't drown.

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