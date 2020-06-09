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Camp Ingawanis is approaching its 100th anniversary and we are asking any scouters to share their memories about the camp.

If scouters would like to share a story we will have the recording equipment at Ingawanis Adventure Base (IAB) Camp Saturday, June 13. You can reserve your time slot by calling Francis Mcelroy at 319-464-9739 or via email at francismcelroy@yahoo.com. Your reservation will ensure we practice social distancing while gathering these important historical stories.

Our Alumni group is also looking for camp pictures to include in anniversary book, that will be scanned and returned.

To learn more, view our Facebook page at Camp Ingawanis Centennial Alumni Association — 1924-2024.