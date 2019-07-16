Support quality local journalism. Become a subscriber.

Didn't get a chance to finish your story? Purchase a day pass digital subscription and you'll receive unlimited online access for one day (24 hours). You will have immediate access upon completion of your purchase.

J. Matthew Glascock

J. Matthew Glascock Waverly Health Center

Waverly Health Center (WHC) will hold the “Is Surgical Weight Loss Right for Me?” presentation on Tuesday, July 23 from 6 to 7:30 p.m. in Tendrils Rooftop Garden on the WHC campus.

Dr. J. Matthew Glascock – WHC General Surgery Clinic, will present. Plan to attend if your weight has:

• caused health problems.

• caused emotional pain.

• prevented you from taking part in social and physical activities.

This event is free and open to all. Please park in the Red Lot and enter through the Tendrils Rooftop Garden event entrance, located south of the Center Pharmacy drive-up.

Registration is requested at (319) 352-8033.

Tags