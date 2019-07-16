...SULTRY CONDITIONS TODAY THROUGH SATURDAY...
.HIGH PRESSURE WILL STRENGTHEN THROUGH THE END OF THIS WEEK
RESULTING IN HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY VALUES. THIS WILL
LEAD TO HIGH HEAT INDEX VALUES THROUGH SATURDAY. PLUS, LITTLE
RELIEF FROM THE HEAT IS EXPECTED DURING THE OVERNIGHT HOURS WITH
LOWS REMAINING IN THE 70S TO AROUND 80. SOME RELIEF IS EXPECTED BY
LATER IN THE WEEKEND AS A COLD FRONT MOVES INTO IOWA.
...EXCESSIVE HEAT WARNING IN EFFECT FROM 1 PM THURSDAY TO 7 PM
CDT SATURDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS ISSUED AN
EXCESSIVE HEAT WARNING, WHICH IS IN EFFECT FROM 1 PM THURSDAY TO
7 PM CDT SATURDAY. THE EXCESSIVE HEAT WATCH IS NO LONGER IN
EFFECT.
* TEMPERATURE...HIGHS ARE EXPECTED IN THE 90S WITH DEWPOINTS IN
THE 70S. THIS IS LIKELY TO LEAD TO HEAT INDEX VALUES OF 100 TO
110 DEGREES ON THURSDAY AND FRIDAY. LITTLE RELIEF IS EXPECTED
DURING THE NIGHT WITH LOWS IN THE MID TO UPPER 70S.
* IMPACTS...HEAT-RELATED ILLNESSES MAY OCCUR DUE TO THE
PROLONGED PERIOD OF HEAT AND HUMIDITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS, IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY
AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST
BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME
BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION. HEAT
STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 9 1 1.
AN EXCESSIVE HEAT WARNING MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF
DANGEROUSLY HOT TEMPERATURES WILL OCCUR. THE COMBINATION OF HOT
TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS
SITUATION IN WHICH HEAT ILLNESSES ARE LIKELY. DRINK PLENTY OF
FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND
CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS.
YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN
VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES. THIS IS ESPECIALLY TRUE DURING
WARM OR HOT WEATHER WHEN CAR INTERIORS CAN REACH LETHAL
TEMPERATURES IN A MATTER OF MINUTES.
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