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Duane and Connie Schneider

Duane and Connie Schneider, pictured during a previous anniversary party, will celebrate their 50th anniversary with a picnic at Kid’s Kingdom on July 20.

 Courtesy photo

Duane and Connie Schneider will be celebrating their 50th wedding anniversary.

They were married July 26 at Washington Chapel in Janesville. Duane and Connie have four boys, their wives, many grandchildren and great grandchildren.

They will be having a potluck at the Kid’s Kingdom Shelter on July 20 from 1 to 4 p.m. Everyone please bring a covered dish to share.

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