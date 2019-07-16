Support quality local journalism. Become a subscriber.

Didn't get a chance to finish your story? Purchase a day pass digital subscription and you'll receive unlimited online access for one day (24 hours). You will have immediate access upon completion of your purchase.

Shell Rock horseshoe winners

The top five from the Shell Rock Fourth of July horseshoe tournament are Shelia Taylor, fifth, Dave Weston, fourth, Ken Kofron, third, Sherry Moehlis, second, and Dan Steenhard, champion.

 Courtesy photo/

Dan Steenhard bested the field to win the Shell Rock Fourth of July horseshoe tournament on Independence Day.

Sherry Mohlis was the runner-up, followed by Ken Kofron in third place. Dave Weston finished fourth, as Shelia Taylor rounded out the top five.

Organizers want to thank The Beach House in Waverly for sponsoring the event. It raised $420.34 for the University of Iowa Stead Family Children's Hospital.

Tags