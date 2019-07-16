...HOT AND HUMID CONDITIONS WEDNESDAY THROUGH SATURDAY...
.HIGH PRESSURE WILL STRENGTHEN THROUGH THE END OF THE WEEK
RESULTING IN HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY VALUES. THIS WILL
LEAD TO HIGH HEAT INDEX VALUES THROUGH SATURDAY. PLUS, LITTLE
RELIEF FROM THE HEAT IS EXPECTED DURING THE OVERNIGHT HOURS WITH
LOWS REMAINING IN THE 70S TO AROUND 80. SOME RELIEF IS EXPECTED BY
LATER IN THE WEEKEND AS A COLD FRONT MOVES INTO IOWA.
...EXCESSIVE HEAT WATCH REMAINS IN EFFECT FROM WEDNESDAY
AFTERNOON THROUGH SATURDAY EVENING...
* TEMPERATURE...THE COMBINATION OF TEMPERATURES IN THE 90S AND
DEWPOINTS IN THE 70S WILL PRODUCE DAYTIME HEAT INDEX VALUES OF
100 TO 110 DEGREES. OVERNIGHT LOWS WILL REMAIN WARM IN THE
MIDDLE 70S TO NEAR 80.
* IMPACTS...HEAT-RELATED ILLNESSES MAY OCCUR DUE TO THE
PROLONGED PERIOD OF HEAT AND HUMIDITY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
AN EXCESSIVE HEAT WATCH MEANS THAT A PROLONGED PERIOD OF HOT
TEMPERATURES IS EXPECTED. THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND
HIGH HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN
WHICH HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE. DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY
IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON
RELATIVES AND NEIGHBORS.
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