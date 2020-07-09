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More than 800 students graduated from the Spring Semester from Des Moines Area Community College’s (DMACC’s) Ankeny, Boone, Carroll, Newton, Urban and West Campuses.

Those recognized from your area includes Jenna Steffen, Agribusiness, Agribusiness-Agronomy, Waverly