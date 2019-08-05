THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
554 IN EFFECT UNTIL 11 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 27 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
BOONE GRUNDY HAMILTON
HARDIN MARSHALL STORY
TAMA WEBSTER
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK HUMBOLDT KOSSUTH
WINNEBAGO WORTH WRIGHT
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN NORTHWEST IOWA
EMMET PALO ALTO POCAHONTAS
IN WEST CENTRAL IOWA
CALHOUN CARROLL CRAWFORD
GREENE SAC
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALGONA, ALLISON, AMES,
APLINGTON, BELMOND, BOONE, BRITT, CARROLL, CEDAR FALLS, CLARION,
CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, DENISON, DIKE, DUMONT, DYSART,
EAGLE GROVE, EARLY, ELDORA, EMMETSBURG, ESTHERVILLE, FONDA,
FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER, GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE,
GRUNDY CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA,
LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS, MANLY, MANSON,
MARSHALLTOWN, MASON CITY, NORTHWOOD, ODEBOLT, PARKERSBURG,
POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY,
SCHALLER, SHELL ROCK, TAMA, TOLEDO, TRAER, WALL LAKE, WATERLOO,
WAVERLY, WEBSTER CITY, AND WELLSBURG.
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.
SCATTERED LARGE HAIL EVENTS TO 1.5 INCHES IN DIAMETER LIKELY.
PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES : 10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES : <02%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS : 60%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH : 20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS : 60%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES : 20%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS : >95%
MEAN STORM MOTION /MPH/ : E 40