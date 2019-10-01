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The areas in red are under a tornado watch until 10 p.m. Tuesday, while the areas in green are under a flash flood watch until 7 a.m. Wednesday.

 Source: NOAA

The National Weather Service has issued a tornado watch for Bremer County until 10 p.m. Tuesday.

Primary threats from this event include: a couple of possible tornadoes, scattered damaging wind gusts of up to 70 mph likely, scattered large hail and isolated very large hail of up to 2 inches in diameter are possible.

A tornado watch means that conditions are likely to produce tornadic activity in the indicated area. If a tornado does occur, find a low lying area to take shelter, preferably the basement of a sturdy structure or the center-most point of the lowest level.

Meanwhile, a flash flood watch remains in effect for Bremer and Butler counties until 7 a.m. Wednesday.

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