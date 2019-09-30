...HEAVY RAIN AND FLASH FLOOD POTENTIAL TUESDAY INTO WEDNESDAY...
.WIDESPREAD MODERATE TO HEAVY RAIN REMAINS FORECAST ACROSS MUCH OF
CENTRAL IOWA TUESDAY INTO EARLY WEDNESDAY. THE RAIN LOOKS TO BEGIN
OVER NORTHWEST IOWA EARLY TUESDAY MORNING AND GRADUALLY SPREAD
SOUTHEAST THROUGH THE DAY TUESDAY INTO TUESDAY NIGHT. REPEATED
ROUNDS OF RAINFALL ARE EXPECTED WHICH MAY LEAD TO WIDESPREAD HEAVY
RAINFALL AND THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING. MANY LOCATIONS ARE
ALREADY VERY SATURATED FROM RECENT HEAVY RAINFALL OVER THE PAST
SEVERAL DAYS TO A WEEK. THESE CONDITIONS COMBINED WITH INCREASED
RUNOFF FROM POST-MATURE CROPLANDS WILL INCREASE THE THREAT OF
FLASH FLOODING AS WELL.
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM TUESDAY MORNING THROUGH
WEDNESDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN DES MOINES HAS EXPANDED THE
* FLASH FLOOD WATCH TO INCLUDE PORTIONS OF CENTRAL IOWA, NORTH
CENTRAL IOWA, NORTHEAST IOWA, AND SOUTH CENTRAL IOWA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL IOWA, GRUNDY,
JASPER, MARSHALL, POLK, AND TAMA. IN NORTH CENTRAL IOWA,
BUTLER. IN NORTHEAST IOWA, BLACK HAWK AND BREMER. IN SOUTH
CENTRAL IOWA, CLARKE, DECATUR, LUCAS, MADISON, MARION,
RINGGOLD, UNION, WARREN, AND WAYNE.
* FROM TUESDAY MORNING THROUGH WEDNESDAY MORNING
* WIDESPREAD RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES WITH LOCALLY HEAVIER
AMOUNTS IN EXCESS OF 3 TO 4 INCHES MAY OCCUR BY EARLY WEDNESDAY.
RAIN RATES MAY EXCEED 1 TO 2 INCHES PER HOUR AT TIMES LATE
TONIGHT THROUGH TUESDAY NIGHT.
* LOW WATER CROSSINGS MAY BECOME IMPEDED, ESPECIALLY ON
SECONDARY ROADS. SMALLER STREAMS MAY HAVE RAPID RISES. WATER
MAY POND ON ROADS AND IN FIELDS. URBAN AREAS MAY SEE
SIGNIFICANT PONDING OF WATER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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