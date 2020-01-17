...SNOW WILL TRANSITION TO MIXED PRECIPITATION INTO THIS EVENING
FOLLOWED BY GUSTY WINDS CREATING BLIZZARD TO NEAR-BLIZZARD
CONDITIONS OVER MANY PARTS OF IOWA ON SATURDAY...
.MODERATE TO HEAVY SNOW IS MOVING THROUGH CENTRAL IOWA THIS
AFTERNOON, BUT IS BEGINNING TO TRANSITION TO FREEZING RAIN AND
FREEZING DRIZZLE. THIS TRANSITION TO FREEZING DRIZZLE WILL
CONTINUE TO MOVE EASTWARD THROUGH THE AFTERNOON INTO THIS EVENING.
WINDS FROM THE SOUTHEAST ARE GUSTING BETWEEN 25 AND 35 MPH THIS
AFTERNOON. SNOW REPORTS THROUGH EARLY AFTERNOON ARE GENERALLY
BETWEEN 3 AND 6 INCHES OVER WESTERN IOWA AS WELL.
AS FREEZING DRIZZLE CONTINUES INTO TONIGHT, A MINOR ICE
ACCUMULATIONS IS EXPECTED. STRONG WINDS FROM THE NORTHWEST WILL
DEVELOP EARLY SATURDAY WITH WIND GUSTS OVER 45 MPH ANTICIPATED
ALONG WITH FALLING TEMPERATURES, WHICH MAY RESULT IN A FLASH
FREEZE ON ROADWAYS. THE GUSTY WINDS WILL ALSO CREATE WIDESPREAD,
SIGNIFICANT VISIBILITY REDUCTIONS ON SATURDAY, ESPECIALLY OVER
NORTHERN AND CENTRAL IOWA. THIS IS WHEN WHITEOUT OR NEAR WHITEOUT
CONDITIONS WITH HAZARDOUS TO DANGEROUS TRAVEL IS EXPECTED.
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 6 PM CST
SATURDAY...
* WHAT...PERIODS OF MODERATE TO HEAVY SNOW WILL CHANGE TO FREEZING
DRIZZLE TOWARD SUNSET INTO TONIGHT. ADDITIONAL SNOW
ACCUMULATIONS OF 2 TO 4 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF AROUND
ONE TENTH OF AN INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH AT TIMES.
* WHERE...NORTH CENTRAL IOWA.
* WHEN...UNTIL 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. INTENSE SNOW RATES
TODAY WILL SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS WILL IMPACT THIS EVENING'S COMMUTE. GUSTY WINDS
COULD BRING DOWN TREE BRANCHES AND IMPACT POWER LINES.
* ADDITIONAL DETAILS...HAZARDOUS TO DANGEROUS TRAVEL IS EXPECTED
ON SATURDAY AS STRONG, GUSTY WINDS DEVELOP CREATING NEAR
WHITEOUT CONDITIONS AT TIMES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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