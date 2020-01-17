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Wedeking attempts a layup

Senior Kori Wedeking attempts a layup during Clarksville's win over Tripoli on Dec. 17 in Clarksville. 

 by REED KOUTELAS sports@waverlynewspapers.com

On Thursday afternoon, the Iowa Girls High School Athletic Union released its seventh girls high school basketball rankings, but no notable changes occurred for area teams. 

The Waverly-Shell Rock and Clarksville girls basketball teams, who have been in the rankings all season, both stayed in the same spots as they were in last week.

The Go-Hawks remain ranked at No. 9 in Class 4A, while the Clarksville girls stayed at No. 9 in Class 1A. 

The new rankings come after successful weeks for both schools. 

The Go-Hawk girls continued their Northeast Iowa Conference success by beating Crestwood 57-42 on Dec. 10 and dismantling Oelwein 77-4 on Tuesday. 

Meanwhile, the Indians also went 2-0 during the past week, beating Riceville 61-45 on Tuesday and Waterloo Christian 65-22 on Thursday. 

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