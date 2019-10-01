...PERIODS OF INTENSE RAINFALL AND FLASH FLOODING EXPECTED...
.WIDESPREAD MODERATE TO HEAVY RAINFALL IS EXPECTED ACROSS MUCH OF
CENTRAL IOWA THROUGH THIS EVENING AND INTO TONIGHT. BANDS OF
PARTICULARLY INTENSE RAINFALL AND TRAINING THUNDERSTORMS WILL
LIKELY LEAD TO FLASH FLOODING IN SOME AREAS. THE AFTERNOON COMMUTE
MAY BE AFFECTED.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL IOWA, NORTH CENTRAL IOWA, NORTHEAST IOWA,
NORTHWEST IOWA, SOUTH CENTRAL IOWA, SOUTHWEST IOWA, AND WEST
CENTRAL IOWA, INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL IOWA,
BOONE, DALLAS, GRUNDY, HAMILTON, HARDIN, JASPER, MARSHALL,
POLK, POWESHIEK, STORY, TAMA, AND WEBSTER. IN NORTH CENTRAL
IOWA, BUTLER, CERRO GORDO, FRANKLIN, HANCOCK, HUMBOLDT,
KOSSUTH, WINNEBAGO, WORTH, AND WRIGHT. IN NORTHEAST IOWA,
BLACK HAWK AND BREMER. IN NORTHWEST IOWA, EMMET, PALO ALTO,
AND POCAHONTAS. IN SOUTH CENTRAL IOWA, CLARKE, DECATUR, LUCAS,
MADISON, MAHASKA, MARION, RINGGOLD, UNION, WARREN, AND WAYNE.
IN SOUTHWEST IOWA, ADAIR, ADAMS, CASS, AND TAYLOR. IN WEST
CENTRAL IOWA, AUDUBON, CALHOUN, CARROLL, CRAWFORD, GREENE,
GUTHRIE, AND SAC.
* THROUGH TONIGHT
* WIDESPREAD RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES, WITH AREAS OF 2 TO 3
INCHES AND LOCALLY HIGHER AMOUNTS. RAINFALL RATES MAY EXCEED 1
TO 2 INCHES PER HOUR AT TIMES.
* LOW WATER CROSSINGS MAY BECOME FLOODED, ESPECIALLY ON SECONDARY
ROADS. SMALLER STREAMS MAY HAVE RAPID RISES AND URBAN AREAS
COULD SEE SIGNIFICANT STANDING WATER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
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