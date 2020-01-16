...ACCUMULATING SNOW ARRIVES FRIDAY...
.SNOWFALL RETURNS FRIDAY MORNING AS A STRONG LOW PRESSURE SYSTEM
TAKES AIM ON THE REGION. THE SNOW MAY BE HEAVY AT TIMES DURING
THE MORNING AND AFTERNOON HOURS BEFORE TRANSITIONING INTO A
PERIOD OF LIGHT WINTRY MIX OR FREEZING RAIN. STRONG NORTHWEST
WINDS WILL DEVELOP SATURDAY WHICH COULD LEAD TO AREAS OF BLOWING
SNOW, IN ADDITION TO LINGERING LIGHT SNOWFALL SATURDAY MORNING.
HIGHEST SNOWFALL ACCUMULATIONS NEARING 6 INCHES WILL RESIDE IN
NORTH CENTRAL IOWA WITH LESSER AMOUNTS OF 3 TO 4 INCHES FURTHER
SOUTH.
...WINTER WEATHER ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 6 AM FRIDAY TO
6 PM CST SATURDAY...
* WHAT...MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS
OF 3 TO 5 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF AROUND ONE TENTH OF
AN INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 50 MPH.
* WHERE...NORTHERN IOWA.
* WHEN...FROM 6 AM FRIDAY TO 6 PM CST SATURDAY.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. AREAS OF BLOWING
SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. GUSTY
WINDS COULD BRING DOWN TREE BRANCHES. THE COLD WIND CHILLS AS
LOW AS 20 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN
AS LITTLE AS 30 MINUTES.
* ADDITIONAL DETAILS...INITIAL SNOWFALL FRIDAY WILL TRANSITION
TO A WINTRY MIX, INCLUDING FREEZING RAIN BY FRIDAY NIGHT.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
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