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Puzzle

Find out how quickly you can complete a 500-piece puzzle at the Waverly Public Library’s Puzzle Competition.

 Courtesy photo

How fast can you complete a 500-piece puzzle? Find out at the Waverly Public Library.

At 2 p.m. Saturday, Jan. 25, the library will be holding a puzzle competition. Come with a team or join one when you arrive. Every team will receive the same Harry Potter puzzle to complete, and whoever finishes fastest will get to keep the puzzle. Registration is not required.

As always, please reach out to us with any questions you may have. Call us at (319) 352-1223, email us at waverly@waverly.lib.ia.us, or stop in and chat with us.