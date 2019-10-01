...HEAVY RAIN AND FLASH FLOODING A THREAT THROUGH TONIGHT...
.WIDESPREAD MODERATE TO HEAVY RAINFALL IS EXPECTED ACROSS MUCH OF
CENTRAL IOWA FROM LATER TODAY THROUGH TONIGHT. REPEATED ROUNDS OF
RAINFALL, ESPECIALLY FROM AROUND THIS EVENING INTO EARLY TONIGHT,
MAY LEAD TO RAPID HEAVY RAINFALL ACCUMULATIONS AND FLASH
FLOODING. MANY AREAS ARE ALREADY SATURATED FROM RAINS OVER THE
LAST WEEK, INCREASING THE THREAT OF FLASH FLOODING.
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF CENTRAL IOWA, NORTH CENTRAL IOWA, NORTHEAST IOWA,
NORTHWEST IOWA, SOUTHWEST IOWA, AND WEST CENTRAL IOWA,
INCLUDING THE FOLLOWING AREAS, IN CENTRAL IOWA, BOONE, DALLAS,
GRUNDY, HAMILTON, HARDIN, STORY, AND WEBSTER. IN NORTH CENTRAL
IOWA, BUTLER, CERRO GORDO, FRANKLIN, HANCOCK, HUMBOLDT,
KOSSUTH, WINNEBAGO, WORTH, AND WRIGHT. IN NORTHEAST IOWA,
BLACK HAWK AND BREMER. IN NORTHWEST IOWA, EMMET, PALO ALTO,
AND POCAHONTAS. IN SOUTHWEST IOWA, ADAIR, ADAMS, CASS, AND
TAYLOR. IN WEST CENTRAL IOWA, AUDUBON, CALHOUN, CARROLL,
CRAWFORD, GREENE, GUTHRIE, AND SAC.
* THROUGH TONIGHT
* WIDESPREAD RAINFALL OF 1 TO 2 INCHES, WITH AREAS OF 2 TO 3
INCHES AND LOCALLY HEAVIER AMOUNTS. RAINFALL RATES MAY EXCEED 1
TO 2 INCHES PER HOUR AT TIMES.
* LOW WATER CROSSINGS MAY BECOME FLOODED, ESPECIALLY ON SECONDARY
ROADS. SMALLER STREAMS MAY HAVE RAPID RISES AND URBAN AREAS
COULD SEE SIGNIFICANT PONDING OF WATER.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS THAT CONDITIONS MAY DEVELOP THAT LEAD
TO FLASH FLOODING. FLASH FLOODING IS A VERY DANGEROUS SITUATION.
YOU SHOULD MONITOR LATER FORECASTS AND BE PREPARED TO TAKE ACTION
SHOULD FLASH FLOOD WARNINGS BE ISSUED.
&&