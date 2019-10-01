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Waverly Health Center (WHC) will host the following support groups the week of Oct. 6 through 12:

Monday, Oct. 7:

6 to 7 p.m. – Healthy You Weight Loss Support Group

Lisa Coleman, RDL, WHC nutrition therapy, will present “Meal Planning and Recipes.”

Tuesday, October 8:

11 a.m. to 12:30 p.m. – “Stronger After Stroke” Support Group Those who have had a stroke, no matter how long ago, and their caregivers are all welcome.

Saturday, Oct. 12:

10 a.m. to noon – Parkinson’s Caregiver and Support GroupA presenter from Iowa State University Extension will discuss “Financial Planning for Caregivers.”

Free and open to the public. Events are located in Tendrils Rooftop Garden. Please park in the Red Lot and enter through the Tendrils Rooftop Garden event entrance, located south of the Center Pharmacy drive-up. To learn more, call (319) 483-1360.

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