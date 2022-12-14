12/03/22 ZIPPY MIDGETS

WON/LOST

SKELETONS 25 ½ 4 ½

BOWLING QUEENS 23 ½ 6 ½

LIGHTENING BLASTER 20 10

MINI MIDGETS 18 12

3 BOWLERS 11 19

BOWLING BUCKINEERS 6 15

CHICKENS 8 22

THE BOWLING MEOWS 7 23

HDCP GAME 616-MINI MIDGETS 594-BOWLING QUEENS 582-LIGHTENING BLASTER

HDCP SER. 1218-MINI MIDGETS 1184-BOWLING QUEENS 1152-LIGHTENING BLASTER

BOYS

GAME 103-KEELER J PETTYJOHN 101-LUCUS RAWLINS 61-LARS ELWICK

SER. 196-KEELER J PETTYJOHN 169-LUCUS RAWLINS 111-WESLEY VANREE

GIRLS

GAME 168-TYNLEY CHRISTIANSON 105-BRIANNA EDLER 845-ELLIE STUECK

SER. 298-TYNLEY CHRISTIANSON 203-BRIANNA EDLER 152-ELLIE STUECK

12/03/22 JR/SR JETS

WON/LOST

STRIKE SQUAD 40 16

GI GI JOHNSON 38 18

LANE VIOLATERS 38 18

6 PINS APART 35 21

BOWLING STONES 34 22

MOUNTAIN DEWDES 31 25

VIKINGS 30 26

BOTTOM OF THE BARREL 26 30

DA DAWGS 25 ½ 30 ½

SPARE ME ONCE 24 32

SPARE ME TWICE 23 33

ANNER B 17 39

GUTTER CLEANERS 11 ½ 44 ½

HDCP GAME 918-STRIKE SQUAD 900-MOUNTAIN DEWDES 849-BOTTOM OF THE BARREL

HDCP SER. 2622-STRIKE SQUAD 2491-MOUNTAIN DEWDES 2410-GI GI JOHNSON

BOYS

GAME 259-BYRON CHRISTIANSON 244-DYLAN WERNING 225-JAKOB BECKER

SER. 694-BYRON CHRISTIANSON 600-VANN LESSIG 587-JAKOB BECKER

GIRLS

GAME 191-TORI ELWICK 180-SCARLETT PETRZELKA 178-KYLEE KIRCHNER

SER. 506-KYLEE KIRCHNER 493-TORI ELWICK 481-SCARLETT PETRZELKA

12/06/22 CEDAR MIXERS

WON/LOST

BERRY’S LANES 237 131

GUTTER GANG 231 ½ 136 ½

ELWICK ELECTRIC 212 ½ 155 ½

BIPOLAR ROLLERS 167 ½ 200 ½

BETTY’S FRESH PRODUCE 158 ½ 209 ½

HERE FOR THE BEER 152 ½ 215 ½

KARR SUPER CONCRETE 150 218

PIN POUNDERS 138 ½ 229 ½

HDCP GAME 1114-ELWICK ELECTRIC 1032-BETTY’S FRESH PRODUCE 1026-GUTTER GANG

HDCP SER 3068-BETTY’S FRESH PRODUCE 2990-ELWICK ELECTRIC 2964-HERE FOR THE BEER

MEN

GAME 290-ANDREW ELWICK 237-JORDAN SCHOETTMER 215-LOREN SEITZ

SER. 662-ANDREW ELWICK 602-JACOB GOSSE 561-JORDAN SCHOETTMER

WOMEN

GAME 210-LINDSAY SHAVER 192-LAURIE WERNING 177-ROBIN EGGINK

SER. 499-ROBIN EGGINK 494-LAURIE WERNING 486-LINDSAY SHAVER

12/07/22 WEDNESDAY JETS

WON/LOST

D AND M LIMITED 44 20

HAEFNERS CONSTRUCTION 36 28

JUNK YARD BAR 35 29

C R C 33 31

ULTRA LOUNGE 33 31

FAREWAY 31 33

THARP DESIGN 31 33

VINTON CLINIC 29 35

SPECIALIZED CONCRETE 25 39

TERRY’S GUTTER SERVICE 23 41

HDCP GAME 1196-C R C 1126-THARP DESIGN 1093-JUNK YARD BAR

HDCP SER. 3240-C R C 3106-THARP DESIGN 3046-SPECIALIZED CONCRETE

GAME 290-BILL MCKENNA 257-JESSE COTTRELL 246-JORDAN SCHOETTMER

SER. 657-BILL MCKENNA 651-CALVIN GENKINGER 641-TAD ELAM

12/08/22 HI WAY LASSIES

WON/LOST

ULTRA LOUNGE 41 23

C V TIMES 38 26

FARMSI 37 27

THREE RIVERS INSURANCE 35 29

WILSON HITE ULT WINE 31 33

HDCP GAME 862-THREE RIVERS INSURANCE 861-WILSON HITE ULT WINE 843-ULTRA LOUNGE

HDCP SER. 2487-C V TIMES 2469-ULTRA LOUNGE 2461-THREE RIVERS INSURANCE

GAME 183-ASHLYN CHRISTIANSON 174-DEB CHRISTIANSON 172-DIANA ROBERTSON

SER. 484-ASHLYN CHRISTIANSON 457-DEB CHRISTIANSON 453-DIANA ROBERTSON