12/03/22 ZIPPY MIDGETS
WON/LOST
SKELETONS 25 ½ 4 ½
BOWLING QUEENS 23 ½ 6 ½
LIGHTENING BLASTER 20 10
MINI MIDGETS 18 12
3 BOWLERS 11 19
BOWLING BUCKINEERS 6 15
CHICKENS 8 22
THE BOWLING MEOWS 7 23
HDCP GAME 616-MINI MIDGETS 594-BOWLING QUEENS 582-LIGHTENING BLASTER
HDCP SER. 1218-MINI MIDGETS 1184-BOWLING QUEENS 1152-LIGHTENING BLASTER
BOYS
GAME 103-KEELER J PETTYJOHN 101-LUCUS RAWLINS 61-LARS ELWICK
SER. 196-KEELER J PETTYJOHN 169-LUCUS RAWLINS 111-WESLEY VANREE
GIRLS
GAME 168-TYNLEY CHRISTIANSON 105-BRIANNA EDLER 845-ELLIE STUECK
SER. 298-TYNLEY CHRISTIANSON 203-BRIANNA EDLER 152-ELLIE STUECK
12/03/22 JR/SR JETS
WON/LOST
STRIKE SQUAD 40 16
GI GI JOHNSON 38 18
LANE VIOLATERS 38 18
6 PINS APART 35 21
BOWLING STONES 34 22
MOUNTAIN DEWDES 31 25
VIKINGS 30 26
BOTTOM OF THE BARREL 26 30
DA DAWGS 25 ½ 30 ½
SPARE ME ONCE 24 32
SPARE ME TWICE 23 33
ANNER B 17 39
GUTTER CLEANERS 11 ½ 44 ½
HDCP GAME 918-STRIKE SQUAD 900-MOUNTAIN DEWDES 849-BOTTOM OF THE BARREL
HDCP SER. 2622-STRIKE SQUAD 2491-MOUNTAIN DEWDES 2410-GI GI JOHNSON
BOYS
GAME 259-BYRON CHRISTIANSON 244-DYLAN WERNING 225-JAKOB BECKER
SER. 694-BYRON CHRISTIANSON 600-VANN LESSIG 587-JAKOB BECKER
GIRLS
GAME 191-TORI ELWICK 180-SCARLETT PETRZELKA 178-KYLEE KIRCHNER
SER. 506-KYLEE KIRCHNER 493-TORI ELWICK 481-SCARLETT PETRZELKA
12/06/22 CEDAR MIXERS
WON/LOST
BERRY’S LANES 237 131
GUTTER GANG 231 ½ 136 ½
ELWICK ELECTRIC 212 ½ 155 ½
BIPOLAR ROLLERS 167 ½ 200 ½
BETTY’S FRESH PRODUCE 158 ½ 209 ½
HERE FOR THE BEER 152 ½ 215 ½
KARR SUPER CONCRETE 150 218
PIN POUNDERS 138 ½ 229 ½
HDCP GAME 1114-ELWICK ELECTRIC 1032-BETTY’S FRESH PRODUCE 1026-GUTTER GANG
HDCP SER 3068-BETTY’S FRESH PRODUCE 2990-ELWICK ELECTRIC 2964-HERE FOR THE BEER
MEN
GAME 290-ANDREW ELWICK 237-JORDAN SCHOETTMER 215-LOREN SEITZ
SER. 662-ANDREW ELWICK 602-JACOB GOSSE 561-JORDAN SCHOETTMER
WOMEN
GAME 210-LINDSAY SHAVER 192-LAURIE WERNING 177-ROBIN EGGINK
SER. 499-ROBIN EGGINK 494-LAURIE WERNING 486-LINDSAY SHAVER
12/07/22 WEDNESDAY JETS
WON/LOST
D AND M LIMITED 44 20
HAEFNERS CONSTRUCTION 36 28
JUNK YARD BAR 35 29
C R C 33 31
ULTRA LOUNGE 33 31
FAREWAY 31 33
THARP DESIGN 31 33
VINTON CLINIC 29 35
SPECIALIZED CONCRETE 25 39
TERRY’S GUTTER SERVICE 23 41
HDCP GAME 1196-C R C 1126-THARP DESIGN 1093-JUNK YARD BAR
HDCP SER. 3240-C R C 3106-THARP DESIGN 3046-SPECIALIZED CONCRETE
GAME 290-BILL MCKENNA 257-JESSE COTTRELL 246-JORDAN SCHOETTMER
SER. 657-BILL MCKENNA 651-CALVIN GENKINGER 641-TAD ELAM
12/08/22 HI WAY LASSIES
WON/LOST
ULTRA LOUNGE 41 23
C V TIMES 38 26
FARMSI 37 27
THREE RIVERS INSURANCE 35 29
WILSON HITE ULT WINE 31 33
HDCP GAME 862-THREE RIVERS INSURANCE 861-WILSON HITE ULT WINE 843-ULTRA LOUNGE
HDCP SER. 2487-C V TIMES 2469-ULTRA LOUNGE 2461-THREE RIVERS INSURANCE
GAME 183-ASHLYN CHRISTIANSON 174-DEB CHRISTIANSON 172-DIANA ROBERTSON
SER. 484-ASHLYN CHRISTIANSON 457-DEB CHRISTIANSON 453-DIANA ROBERTSON